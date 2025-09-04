La Francia non crede più in Macron? L’approvazione scende al 17%, è il livello più basso dal 2017

L’approvazione del popolo francese nei confronti di Macron scende al 17%. E’ il livello più basso dal 2017. Il quotidiano “Politico” osserva che la Francia sta diventando sempre più ingovernabile. “Il parlamento è bloccato, i negoziati sul bilancio sono in stallo e le voci di disordini sociali si fanno sempre più forti. I mercati finanziari sono nervosi e lo stesso Primo Ministro Bayrou avverte che Parigi rischia di trovarsi di fronte a uno scenario greco se non rimetterà sotto controllo la spesa pubblica…”, si legge. L’80% degli intervistati non si fida ad oggi di Macron e le sue dimissioni sono oggetto di discussione aperta.