La Francia ha un nuovo premier: Macron sceglie Lecornu

In un momento piuttosto tribolato per la Francia, il presidente Emmanuel Macron ha scelto il nuovo premier: si tratta di Sebastien Lecornu, già ministro della Difesa. La conferma è arrivata dall’Eliseo. Lecornu è stato incaricato da Macron di “consultare” le “forze politiche rappresentate in Parlamento“, “al fine di adottare il bilancio nazionale e raggiungere gli accordi essenziali per le decisioni dei prossimi mesi“, spiega l’Eliseo in una nota. Il passaggio di consegne tra François Bayrou e Sébastien Lecornu è previsto per domani a mezzogiorno.

Lecornu ringrazia Macron per la fiducia

Sebastien Lecornu ha ringraziato il presidente francese Emmanuel Macron per la “fiducia” accordatagli pochi minuti dopo la sua nomina a Matignon e ha reso omaggio al premier uscente François Bayrou per il suo “coraggio”. Con un post sul suo account X, Lecornu ha scritto che ‘‘il presidente della Repubblica mi ha affidato il compito di costruire un governo con un obiettivo chiaro: la difesa della nostra indipendenza e del nostro potere, il servizio al popolo francese e la stabilità politica e costituzionale per l’unità del Paese. Desidero ringraziarlo per la fiducia che mi ha dimostrato nominandomi primo ministro”. Lecornu ha poi voluto rendere omaggio a Bayrou ”per il coraggio che ha dimostrato difendendo le sue convinzioni fino alla fine”.