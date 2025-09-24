La foto di Joe Biden alla Casa Bianca sostituita con quella di una… penna | VIDEO

Un video, diventato in poche ore virale attraverso i social, mostra una particolarità davvero bizzarra presente alla Casa Bianca. Nella Walk of Fame presidenziale, l’area dedica ai presidenti degli Stati Uniti, è presente un muro che ospita i riquadri di tutti i presidenti della storia americana. Ci sono tutti, compreso Trump che appare due volte con due foto differenti. Tutti… tranne uno: Joe Biden. E al suo posto c’è una penna automatica.

Non si tratta di uno scherzo ma di una decisione vera e propria, chiaramente provocatoria, presa da Donald Trump. La cosiddetta “autopen” era diventata famosa, nei mesi scorsi, perchè Trump aveva accusato Biden di aver nascosto il suo declino cognitivo affidandosi a una penna automatica per firmare i documenti al suo posto.