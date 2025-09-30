La Flotilla vicina a violare il blocco di Israele: l’atto irresponsabile con l’accordo di pace sul tavolo

La Flotilla prosegue il suo viaggio verso Gaza, anche con un accordo di pace sul tavolo da ieri sera e la possibilità che, un eventuale incidente diplomatico dovuto alla violazione del blocco navale, possa far saltare tutto. Se prima la missione era rischiosa (e lo è ancora, per la vita degli equipaggi stessi) ora diventa anche irresponsabile perchè mina i già fragili equilibri al tavolo delle trattative. La Flotilla ha dichiarato di trovarsi a 150 miglia nautiche da Gaza. Circa 45 imbarcazioni stanno entrando nell’area di intercettazione dello Stato di Israele.

La Marina Militare di Gerusalemme si sta preparando a prendere il controllo delle imbarcazioni in mare aperto, a causa del numero di imbarcazioni, si prevede di trasferire gli attivisti su una grande nave della Marina Militare e di trainare le imbarcazioni al porto di Ashdod. A seconda della capacità di traino, alcune di esse saranno affondate in mare. Israele non intende permettere alla flottiglia di entrare nella Striscia di Gaza in ogni caso, secondo le direttive del livello politico.