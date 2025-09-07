La Domotek Volley si presenta: questa sera all’Arena l’incontro con la città per la stagione 2025-2026

Reggio Calabria si prepara ad accogliere la protagonista dello sport regionale. Nell’ambito del festival “Mediterranean Wellness – L’Era degli Eroi”, l’evento più atteso dell’estate calabrese, la Domotek Volley Reggio Calabria scende in campo per un appuntamento sportivo, culturale e sociale di grande richiamo. La squadra amaranto, massima espressione della pallavolo in Calabria e fiore all’occhiello dello sport reggino, è infatti parte integrante della kermesse, che attirerà oltre 15.000 visitatori da tutta Italia e dall’estero nella suggestiva cornice dell’Arena dello Stretto, una delle location più affascinanti del Mediterraneo.

Per l’occasione,inoltre, in questi giorno, sono stati allestiti due campi da volley: uno centrale e uno laterale, dedicati a promuovere lo sport, la società e il territorio. L’Open Day ha offerto ed offrirà a giovani e famiglie l’opportunità di avvicinarsi in modo divertente e coinvolgente al mondo della pallavolo, sperimentando come il movimento sia sinonimo di salute, energia e condivisione.

Fino a domenica 7 settembre, dalle 18:00 alle 20:00, presso lo stand Domotek sul campo laterale, i tifosi potranno ammirare le maglie celebrative della squadra, ricevere informazioni sulla prossima stagione ed usufruire di un’offerta esclusiva valida solo per i giorni della manifestazione:

2 Abbonamenti “All Season” al prezzo di €150 anziché €200

2 Abbonamenti “Regular Season” al prezzo di €80 anziché €100

L’evento si concluderà in bellezza domenica 7 settembre alle ore 21:30. Davanti allo splendido scenario sullo Stretto, la prima squadra della città si presenterà ufficialmente in un momento di grande emozione per tutti i tifosi. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati per vivere appieno lo spirito di comunità della pallavolo reggina.

La Domotek Volley non è solo una squadra, ma un fenomeno che ha appassionato un’intera città. Dopo aver riportato la serie A a Reggio Calabria dopo 39 anni, la squadra ha continuato a collezionare successi e record: dal record nazionale di 17 vittorie consecutive in serie B senza cedere un set, alla magica semifinale scorso anno giocata al PalaCalafiore davanti a oltre 4.000 persone.

Con il suo gioco spettacolare, ha portato al PalaCalafiore – uno dei palazzetti più belli d’Europa – migliaia di famiglie, creando una vera e propria “mania” cittadina.