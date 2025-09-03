La denuncia di un cittadino: “all’uscita di Bagnara auto contromano, serve più segnaletica” | VIDEO

StrettoWeb

Ben 3 incidenti autostradali sventati, nel giro di poco tempo, grazie al senso del dovere da parte di un cittadino. Siamo sul vecchio tracciato dell’A3 Salerno-Reggio Calabria, uscita di Bagnara Calabra che porta al paese di Sant’Eufemia d’Aspromonte. Il cittadino, intervistato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, sottolinea: “in questo svincolo è capitato che, per ben 3 volte, 3 autoarticolati si sono immessi dalla parte sbagliata, dall’uscita, percorrendo il vecchio tracciato autostradale, adesso di competenza della Città Metropolitana“.

Il rischio di un incidente, anche mortale, è piuttosto alto. Nonostante i divieti d’accesso “quello che manca è la segnaletica a terra – sottolinea il cittadino – e uno spartitraffico“. Il cittadino sottolinea di aver contattato la Città Metropolitana sottoponendo il problema e, a distanza di anni, ancora non ha ricevuto risposta a un problema che, lo ribadiamo, può portare a un incidente mortale.

A ciò, si aggiunge la mancata manutenzione del verde che spesso finisce per invadere la carreggiata e l’immancabile discarica di spazzatura sotto gli occhi di centinaia di persone che giornalmente percorrono quella strada ma che alla politica sembra, sempre e casualmente, sfuggire.