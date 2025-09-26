La Croazia dice no al riconoscimento della Palestina

Negli ultimi giorni si sente tanto parlare di diverse Nazioni che stanno riconoscendo lo Stato della Palestina. Paesi importanti come Francia, Spagna, UK e Canada si sono espressi in favore di Gaza nel tentativo di mettere pressione politica internazionale su Israele. Anche l’Italia si è detta favorevole al riconoscimento, condizionato però a due necessità: la prima è quella del rilascio degli ostaggi, la seconda è quella dell’esclusione di Hamas da ogni forma di governo.

Ricevono meno attenzione mediatica, però, i Paesi che si esprimono contro il riconoscimento dello Stato della Palestina. Uno di essi è la Croazia. Nella giornata odierna, infatti, il Parlamento croato ha votato una proposta del partito “Mozemo!” sul riconoscimento della Palestina. La proposta non ha ottenuto la maggioranza. Due settimane fa il Ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar ha effettuato una visita diplomatica in Croazia spiegando la posizione di Israele nel conflitto a Gaza.