La Corrida di Taurianova: un grande successo con Francesco Nozzolino | INTERVISTE

Una serata passata in allegria e spensieratezza. Un grande successo per la 10ª edizione della Corrida Taurianova, un evento ormai divenuto tradizione nella città del reggino, nato “quasi per gioco”, come spiega l’ideatrice Miriam Sorace, per regalare un tocco di colore in più ai festeggiamenti della Madonna della Montagna di Taurianova. Tanti gli artisti che si sono esibiti sul palco davanti a un numeroso pubblico.

Presente anche Francesco Nozzolino, showman e cantante della rete Mediaset, che con il suo carattere istrionico e travolgente ha contribuito ad allietare la serata. Nell’intervista, realizzata da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, le voci dei protagonisti della Corrida di Taurianova 2025.