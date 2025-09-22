Klaus Davi: “ultras dell’Inter sugli spalti tifano ma non lanciano cori”

“La Curva Nord è tornata a occupare gli spalti collocati nel primo e secondo anello dello stadio di San Siro tifando e festeggiando i due goal dell’Inter contro il Sassuolo ma astenendosi dai canti eccetto quello in onore del nuovo allenatore Cristian Chivu. Infatti, il capo ultrà Tony di Modugno col megafono ha arringato la curva in questo modo dentro lo stadio: “La storia l’ha fatta la Curva Nord, qualsiasi cosa sia successa. La cosa non cambia. Aspetteremo che qualcosa succeda per sostenere la squadra. La Curva Nord non ce l’ha con la squadra. Quando esce faremo un coro all’allenatore visto che è l’unico che ha preso le difese della Nord”. Ne ha dato notizia Klaus Davi che ieri sera ha seguito il match Inter-Sassuolo “infiltrandosi” tra i tifosi della Curva, non senza qualche contestazione da parte degli ultras, alcuni dei quali non hanno gradito la sua presenza.

“L’ingresso di circa 500 tifosi era stato preceduto da cori scanditi davanti all’ingresso come “Noi abbiamo l’Inter nel cuore” e “Siamo il secondo anello verde, gente di cuore e di passion”, intonati da Tony di Modugno. Dopo che Di Modugno li aveva esortati, sempre col megafono, a entrare in ordine – “adesso entriamo senza far casino, ci vediamo dentro prima di salire ok. Mi raccomando” – , i tifosi sono saliti al secondo anello verde sostenendo la squadra ma senza intonare cori“. Davi informa inoltre che “davanti al Baretto 1957 adiacente allo stadio, tradizionale luogo di ritrovo dei sostenitori interisti, era collocato uno striscione con scritto “Hanno bisogno di una curva che li sostenga“.