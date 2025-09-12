Karate, il 21 settembre raduno F.I.J.L.K.A.M con la maestra Zangara

Avrà luogo domenica 21 settembre, a Vibo Valentia, il quinto raduno tecnico regionale F.I.J.L.K.A.M. del Comitato Regionale Calabria / Settore Karate, presieduto dalla maestra Viola Zangara. Il comitato, proprio in collaborazione con l’ASD “POL. VIRTUS VIBO VALENTIA” ha organizzato il raduno per puntare alla Selezione delle Squadre per il Campionato Italiano a Rappresentative Regionali 2025. All’importante appuntamento agonistico, prenderanno parte il presidente del comitato regionale federale, maestro Enzo Migliarese e il commissario tecnico regionale, il maestro Luciano Dichiera.

Grazie all’impulso del presidente Zangara e del CT Dichiera, il karate calabrese sta viaggiando ad alti livelli. All’incontro tecnico è prevista la partecipazione degli atleti selezionati delle varie associazioni sportive calabresi di karate, affiliate alla FIJLKAM, la federazione di judo, lotta, karate e arti marziali.