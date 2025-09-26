Kairos Nuoto Lamezia vola a Tokyo: Noemi Canino convocata con la Nazionale Italiana

La Federazione Sport Sordi Italia ha ufficializzato la convocazione della squadra nazionale di nuoto per i 25th Summer Deaflympics, in programma a Tokyo, in Giappone, dal 15 al 26 novembre 2025. Tra i nomi, a spiccare, è quello di Noemi Canino, tesserata con la Kairos Nuoto Lamezia e guidata dai mister Vanni Celano e Francesco Strangis. Un risultato davvero importante, quello conseguito dall’atleta della piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme, che ha così commentato: “per me questa convocazione rappresenta un traguardo straordinario, un sogno che diventa realtà, frutto di impegno, dedizione e sacrifici. È un onore rappresentare l’Italia, la Calabria e anche la mia squadra, la Kairos Nuoto Lamezia. Non vedo l’ora di vivere questa esperienza unica insieme ad altri atleti provenienti da tutto il mondo!“.

È la prima volta che sono convocati ben 10 atleti italiani FSSI (5 donne e 5 uomini): un segnale della forza complessiva della squadra.

Grande soddisfazione è stata esternata anche da mister Strangis: “quello conseguito da Noemi è un risultato che ci rende molto orgogliosi. Queste convocazioni rappresentano un grande prestigio, frutto della costanza e dell’impegno con cui Noemi si allena quotidianamente. Un ringraziamento va a Vanni Celano che mi e ci sta accompagnando in questo percorso sempre più ambizioso dell’atleta, ma anche dell’intera società!“.

Un grande applauso, quindi, a Noemi. E un grosso in bocca al lupo per questa nuova esperienza che si appresta a vivere.