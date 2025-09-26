ItalAfrica Centrale: nominato il nuovo responsabile del settore Caccia, Pesca e Politiche del Lavoro per la Calabria | NOME

Filippo Lazzaro nominato responsabile del settore Caccia, Pesca e Politiche del Lavoro per la Calabria

cacciatori

Il Consiglio Direttivo di ItalAfrica Centrale, su proposta del Presidente Alfredo Carmine Cestari, ha approvato la nomina del Dott. Filippo Lazzaro a Responsabile del settore caccia e pesca, nonché delle politiche del lavoro, per le relazioni economiche con i 19 Paesi di competenza dell’Organizzazione, nella Regione Calabria. L’incarico affidato al Dott. Filippo Lazzaro nell’ambito di una strategia più complessa, in un momento storico per i rapporti bilaterali tra l’Africa e l’Italia, ha l’obiettivo di promuovere e sviluppare le relazioni economiche e commerciali tra le imprese italiane e quelle dei Paesi dell’Africa Sub-Sahariana, favorendo opportunità di investimento, collaborazione e scambi commerciali.

Il ruolo centrale della Camera di Commercio ItalAfrica Centrale nell’ambito della Cooperazione allo sviluppo, delega del Vice Ministro MAECI, On. Edmondo Cirielli, e inserita nel contesto del Piano Mattei, tanto voluto dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, evidenzia come questa istituzione rappresenti un motore strategico nel rafforzamento dei legami e delle collaborazioni tra Italia e Paesi africani.

Le principali attività del mandato

Le principali attività che interesseranno il suo mandato includono:

  • Promuovere e consolidare le relazioni tra imprese italiane e quelle dei Paesi;
  • Identificare opportunità di investimento e collaborazioni strategiche;
  • Organizzare eventi e incontri di business per rafforzare gli scambi commerciali;
  • Fornire assistenza e consulenza alle imprese italiane interessate a operare nei Paesi di riferimento;
  • Rappresentare ItalAfrica Centrale in fiere, convegni e altri eventi di settore nella Regione Calabria.

