Istat, passaggio storico per il Mezzogiorno: occupazione oltre il 50% per la prima volta dal 2004

Il governo Meloni incassa un altro risultato favorevole. Mercato del lavoro italiano in crescita nel secondo trimestre del 2025. L’Istat registra un aumento di 226 mila occupati rispetto allo stesso periodo del 2024. Il numero complessivo di occupati si attesta a circa 24 milioni e 169mila persone, sostanzialmente invariato rispetto ai tre mesi precedenti. Si registra un aumento fra gli indipendenti, mentre sono in leggero calo i dipendenti a tempo indeterminato e a termine, diminuzione compensata dall’incremento dei lavoratori autonomi. Il tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni rimane stabile al 62,6%, con variazioni positive per le donne, gli over 50 e le regioni meridionali.

Anche il tasso di disoccupazione resta stabile sul trimestre, al 6,3%, mostrando un lieve calo di 0,1 punti rispetto allo stesso trimestre del 2024. Il numero di disoccupati è 1 milione 623mila, mentre continua la diminuzione degli inattivi tra i 15 e i 64 anni, scesi di 150mila unità in un anno a quota 12 milioni 294mila. Il tasso di inattività rimane stabile sul trimestre al 33%, in calo di 0,4 punti rispetto al secondo trimestre 2024.

Mezzogiorno da record

Per il Mezzogiorno arriva un traguardo storico: il tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni sale al 50,1%, il valore più alto dall’inizio delle serie storiche Istat nel 2004. Un incremento rispetto al 49,9% del primo trimestre 2025 e al 49,3% dello stesso arco temporale del 2024. Nel secondo trimestre 2025 le persone occupate nel Sud erano 6 milioni 549mila, 96mila in più rispetto a un anno fa.

Mazzuca: “passaggio storico per il Sud”

“I dati Istat certificano un passaggio storico: per la prima volta dal 2004 il tasso di occupazione nel Mezzogiorno supera il 50%. È la prova di una risposta vera del tessuto produttivo meridionale, che sta intercettando il cambiamento e che ha avviato un percorso di riqualificazione delle competenze per rispondere all’offerta di lavoro. Ed è la prova che la ripresa del Sud è dovuta in gran parte alla capacità di spigionare investimenti attraverso leve di vario tipo, dalla finanza pubblica alla semplificazione“. È quanto dichiarato da Natale Mazzuca, vicepresidente di Confindustria per le Politiche Strategiche per lo Sviluppo del Mezzogiorno.

“Anche se la distanza col Centro-Nord è ancora significativa – rileva – l’accelerazione in corso rende il traguardo della riduzione del divario raggiungibile. Ora è fondamentale garantire continuità alle misure che stanno producendo effetti positivi. In questo senso, strumenti come Decontribuzione Sud e Zes Unica hanno agito da driver strategici. Per questo chiediamo alle istituzioni e alla politica, insieme all’impegno di imprese e lavoratori, di fare la propria parte e fornire un quadro certo per gli investimenti nei prossimi anni, sulla scia di quanto già previsto per la Zes Unica, perchè è essenziale per accelerare i processi di reclutamento del personale“.

“In altre parole – prosegue il vicepresidente di Confindustria – è fondamentale dare prospettiva pluriennale a misure che stanno dimostrando la loro efficacia: semplificazioni per gli insediamenti produttivi, incentivi fiscali agli investimenti, opere infrastrutturali. Accanto a questo, in vista della prossima legge di Bilancio, va immaginata una misura pluriennale di sgravio contributivo, estesa anche alle grandi imprese – oggi prive di uno strumento essenziale quale è stato Decontribuzione Sud fino all’anno scorso – per premiare chi investe e crea occupazione aggiuntiva nel Mezzogiorno. L’interlocuzione del Sistema Confindustria è in corso a tutti i livelli e poter contare su una figura di riferimento come il sottosegretario Sbarra agevolerà il confronto e la messa a terra di misure utili a tutte le imprese“.