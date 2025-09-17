Israele si dota del sistema di difesa Iron Beam nella guerra contro Hamas: come funziona

Il Ministero della Difesa e la società Rafael hanno annunciato il completamento dello sviluppo del sistema laser ad alta potenza, in vista della sua consegna imminente per l’uso operativo nelle Forze di Difesa Israeliane. Iron Beam è un sistema di difesa a energia diretta (laser) pensato per distruggere o danneggiare razzi a corto raggio, proiettili di artiglieria, colpi di mortaio, droni e bersagli a bassa quota prima che raggiungano aree abitate.

I primi sistemi saranno integrati nell’IDF entro la fine dell’anno. Verrà integrato come ulteriore strato a corto raggio nella rete multilivello (Arrow, David’s Sling, Iron Dome), specialmente per minacce piccole o numerose, per rispondere alle quali l’uso di intercettori cinetici sarebbe troppo costoso o inefficiente.