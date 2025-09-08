Israele-Italia, tutti gli occhi su Buffon… ma è Tommaso: il super tifoso di Reggio Calabria in Rai

A Debrecen, in Ungheria, in vista della sfida Israele-Italia (in campo neutro), c’è anche Reggio Calabria. Le telecamere Rai hanno inquadrato il Buffon più famoso dello sport italiano. No, non Gigi… Tommaso! Il super tifoso che sostiene instancabilmente Viola, Reggina, Domotek, Futura e chi più ne ha più ne metta, ha viaggiato fino in Ungheria per sostenere gli azzurri.

Bandierone in mano e bandana della Reggina, Tommaso Buffon ha catturato l’attenzione delle telecamere Rai che, come spesso accade, gli dedicano sempre qualche minuto di meritata visibilità.