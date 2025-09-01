Israele in lacrime: il figlio di 9 mesi gattona sulla tomba del padre soldato caduto a Gaza

StrettoWeb

Un’immagine straziante al funerale del 900esimo soldato dell’Idf morto a Gaza è stata pubblicata dai media israeliani questa sera: Lior, il bambino di nove mesi del tenente Ariel Lubliner (34 anni) appena sepolto, gattonava sul prato vicino alla tomba fresca del padre subito dopo il funerale. In migliaia hanno preso parte alle esequie. Le foto del piccolo vicino alle gambe dei militari in piedi per l’ultimo saluto a Ariel hanno commosso profondamente Israele.