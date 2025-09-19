Israele avverte: “Sumud Flotilla sostenuta apertamente da Hamas”

È ancora polemica intorno alla Global Sumud Flotilla, il gruppo di navi che ha l’obiettivo di portare cibo e aiuti umanitari in Palestina. Dopo l’uscita dal diretto di Greta Thunberg, la green influencer infastidita dalla troppa pubblicità interna al gruppo che ha messo in secondo piano l’intento della missione, tornano di moda i possibili legami fra l’organizzazione terroristica Hamas e la stessa Flotilla.

Il Ministero degli Esteri israeliano ha lanciato un messaggio nel quale viene detto che la “Flotilla per Gaza” è apertamente sostenuta dall gruppo jihadista di Hamas. L’organizzazione terroristica avrebbe richiesto di “mobilitare tutti i mezzi per sostenere la Global Sumund Flotilla diretta a Gaza“. Israele ha più volte accusato Hamas di rubare gli aiuti umanitari destinati alla popolazione, accuse che anche alcuni palestinesi hanno confermato. Appare abbastanza evidente che, gli aiuti della Flotilla, non passando per i canali sicuri e controllati da Israele, finiranno con ancora più facilità nelle mani dei terroristi. E questo dà il via a comprensibili speculazioni sulla natura della missione.