“Israele anela la pace”: l’incontro tra Papa Leone e il presidente israeliano Herzog

StrettoWeb

Papa Leone ha ricevuto in udienza il presidente israeliano Isaac Herzog, a poco più di un mese dall’anniversario dell’attentato terroristico perpetrato da Hamas il 7 ottobre 2023. La visita è durata due ore e tre quarti, tra colloqui e visita alla Biblioteca. Israele ha caldeggiato il colloquio, proprio in vista del triste anniversario, per sensibilizzare la cancelleria vaticana su quanto accaduto quel giorno: oltre 1100 israeliani massacrati, 250 rapiti e tenuti in ostaggio, molti dei quali morti durante la prigionia.

Il presidente israeliano Herzog in Vaticano: la visita

Herzog è arrivato in Vaticano per incontrare Papa Leone alle ore 10:00 del mattino. Rafforzate ampiamente le misure di sicurezza per consentire il regolare e sicuro svolgimento della visita che è durata oltre 2 ore.

“Ringrazio dal profondo del cuore Papa Leone XIV per la calorosa accoglienza ricevuta oggi in Vaticano. Soprattutto, Israele si sta impegnando in ogni modo possibile per restituire tutti gli ostaggi tenuti in crudele prigionia dagli assassini di Hamas“, ha scritto su X Herzog, dopo l’udienza. “Israele – continua nel post – anela al giorno in cui i popoli del Medio Oriente – i figli di Abramo – vivranno insieme in pace, collaborazione e speranza. I leader religiosi e coloro che scelgono percorsi pacifici devono unirsi nel chiedere l’immediato rilascio dei rapiti, come primo e fondamentale passo verso un futuro migliore per l’intera regione“.

“Lo Stato di Israele, impegnato a garantire la libertà religiosa a tutti i credenti e determinato a continuare a lavorare per la pace, la tranquillità e la stabilità in tutta la regione, è orgoglioso della sua comunità cristiana e si impegna a garantire la sicurezza e il benessere delle comunità cristiane in Terra Santa e in tutto il Medio Oriente, nonchè a preservare il loro posto unico. La tua ispirazione e la tua leadership, Papa Leone, nella lotta contro l’odio e la violenza e nella promozione della pace nel mondo, sono apprezzate e importanti per tutti noi. Non vedo l’ora di continuare ad approfondire la nostra collaborazione per un futuro di giustizia e compassione“.