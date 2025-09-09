Israele accetta la proposta di pace di Trump ma ordina l’evacuazione di Gaza City: cosa sta succedendo

Israele ha annunciato, nella mattinata odierna, di aver ufficialmente accettato la proposta di accordo di Donald Trump. “Israele desidera porre fine alla guerra a Gaza sulla base della proposta del presidente Trump e in conformità ai principi stabiliti dal gabinetto di sicurezza“, ha dichiarato il ministro degli Esteri Gideon Saar. Ieri Donald Trump è tornato a parlare della situazione relativa alla guerra tra Israele e Hamas. Il presidente USA continua nel suo impegno per far cessare le ostilità e ha inviato direttamente una proposta ad Hamas invitando il gruppo terroristico ad accettare le condizioni previste.

“Tutti vogliono che gli ostaggi tornino a casa. Tutti vogliono che questa guerra finisca! Gli israeliani hanno accettato i miei termini. È ora che anche Hamas accetti” ha scritto Trump su Truth Social. “Ho avvertito Hamas delle conseguenze del mancato accordo. Questo è il mio ultimo avvertimento, non ce ne sarà un altro!“, ha concluso. Il tycoon si è poi detto certo che “ci sarà un accordo a Gaza molto presto“.

La proposta di Trump

Un alto funzionario italiano ha spiegato da “Axios” la proposta di Trump che riguarderebbe la liberazione immediata di 48 ostaggi israeliani rimanenti in cambio di un cessate il fuoco immediato e della fine dell’operazione dell’Idf per occupare Gaza City. In cambio, Israele rilascerebbe tra 2.500 e 3.000 prigionieri palestinesi, inclusi centinaia di detenuti condannati all’ergastolo per l’uccisione di israeliani. Una volta dichiarato il cessate il fuoco, inizierebbero subito i negoziati per la fine della guerra: Israele chiede il disarmo di Hamas, mentre Hamas pretende il ritiro completo dell’Idf dalla Striscia di Gaza.

Israele ordina l’evacuazione di Gaza City

Nelle ultime ore, Israele ha ordinato l’evacuazione immediata di tutti i residenti di Gaza City, in vista di una vasta operazione di terra contro Hamas. “Le Idf sono determinate a sconfiggere Hamas e opereranno nella zona di Gaza City con grande forza, proprio come hanno fatto in tutta la Striscia“, ha scritto su X il colonnello Avichay Adraee, portavoce in lingua araba delle Forze di difesa israeliane. L’ordine di evacuazione è il primo su larga scala per tutta la città di Gaza, i precedenti avvertimenti riguardavano solo edifici specifici e le aree circostanti.