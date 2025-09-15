Isola Capo Rizzuto, scoperta maxi piantagione di marijuana nascosta tra i campi di mais

I carabinieri della Tenenza di Isola Capo Rizzuto hanno arrestato un 36enne per la coltivazione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo, in un terreno di sua proprietà in località Forgiano della frazione Marinella, secondo l’accusa aveva piantato e coltivato circa 650 piante di marijuana, che avevano raggiunto l’altezza di circa 2 metri. L’occultamento della piantagione è stato agevolato dalle caratteristiche della località, con poche abitazioni, campi e vegetazione coltivata e selvatica, e dagli accorgimenti adottati: le piante, infatti, erano suddivise in filari all’interno di un campo di mais, per superare un eventuale controllo non approfondito. I carabinieri di Isola Capo Rizzuto, grazie anche alla conoscenza del territorio, sono intervenuti dopo aver notato movimenti sospetti. Le piante sono state estirpate e sottoposte a sequestro, per la successiva distruzione dopo le analisi di rito. L’arrestato è stato portato nel carcere di Crotone dove si trova a disposizione dell’Autorità giudiziaria.