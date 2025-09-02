Isola Capo Rizzuto, divieto di dimora per un uomo accusato di maltrattamenti alla moglie

StrettoWeb

I carabinieri hanno eseguito ad Isola Capo Rizzuto un provvedimento di divieto di dimora a carico di un uomo accusato di maltrattamenti ai danni della moglie. Il divieto vale per il territorio di Isola Capo Rizzuto e per l’intera provincia di Crotone. L’uomo era già stato arrestato nei giorni scorsi per avere violato il divieto di avvicinamento già emesso nei suoi confronti dopo che era stato sorpreso mentre si trovava in casa della vittima.