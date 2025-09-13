Ismaele La Vardera accoglie Damiano Maisano: “sarà il nostro faro su Milazzo, ora puntiamo a Messina”

Attraverso una nota il leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera, ha dato il benvenuto a Damiano Maisano, consigliere comunale di Milazzo, che ha deciso di aderire al movimento di La Vardera: “Sono felice di vedere che Damiano Maisano entra tra le nostre fila – dice il leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera – e che sarà il nostro faro sul territorio di Milazzo. La sfida è quella di una politica che vada oltre la destra e la sinistra ma che tende la mano al popolo e sono sicuro che lui farà del suo meglio. Il consigliere da anni fa un ottimo lavoro in questa città, denunciando le storture di un sistema marcio. A lui, inoltre, mi lega anche un’amicizia che si è creata durante la campagna elettorale delle Europee e che si è mantenuta nel tempo. Maisano non sarà però solo un consigliere comunale di Milazzo, ma ci darà una mano a portare il movimento dentro la città di Messina e in tutta la Provincia. La strada è lunga ma stiamo crescendo“.

“Mesi fa – conclude il consigliere comunale – sposai un progetto che aveva raccontato di volere scardinare la cattiva politica e liberare la nostra terra da decenni di malgoverno e di ingiustizie. Quel progetto si è liquefatto, ma il desiderio di una società più giusta e di una politica finalmente onesta e impegnata nelle battaglie in difesa delle persone comuni, specialmente quelle più bisognose, non è tramontato. Oggi quel sogno è interpretato dall’impegno e dalle battaglie dell’onorevole Ismaele La Vardera che, come me, non ha mai smesso di coltivarlo. Ho sentito il dovere di dare il mio piccolo contributo nel convincimento che anche nella nostra città molti si uniranno all’ultima occasione che abbiamo di liberare la Sicilia“.