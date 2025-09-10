Intimidazione a Klaus Davi, Lamberti: “anche lo ‘zio nuddu’ sa chi è stato. Questi signori hanno in mano città, regione e governo” | INTERVISTA

Presente alla conferenza stampa di Klaus Davi oggi a Reggio Calabria, quella sulle intimidazioni di due anni fa e sul suo impegno per la città, anche Eduardo Lamberti Castronuovo. “Io considero Klaus Davi – ha affermato – un novello Zanotti Bianco, o Paolo Orsi, ovvero gente non calabrese che però si è innamorata della Calabria in modo smodato. Il fatto che non abbiano scoperto questi attentati verbali, per usare un eufemismo, è sconvolgente. Se andiamo dallo ‘zio nuddu’, cioè dal cittadino di Reggio, lo sa, quindi mi sembra strano che non siano stati individuati”.

“Si tratta comunque di soggetti che valgono poco. Io credo che queste attività siano legate non al suo impegno politico, non così grave, ma per la sua attività giornalistica, di denuncia, di coraggiosa denuncia. Non mi pare che nessun altro stia facendo quello che fa lui. Tra l’altro lui ci fa conoscere, attraverso interviste spinte, quello che è il pensiero di questi signori, che hanno in mano la città, la Regione e pure il Governo“ ha aggiunto lanciando una stoccata finale. Di seguito l’intervista.