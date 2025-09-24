Inizio anno scolastico a Reggio Calabria, la bella iniziativa al “Radice Alighieri”: i nuovi alunni accolti dai personaggi della Disney

Il 18 settembre, le aule della Scuola Primaria dell’IC “Radice Alighieri” non si sono semplicemente animate delle consuete voci e passi, ma si sono trasformate in un portale magico verso il mondo della fantasia. I nuovi alunni, varcando l’ingresso, sono stati accolti non solo dai loro insegnanti e compagni, ma anche da personaggi del magico universo Disney. Il tema dell’accoglienza di quest’anno ha celebrato la fantasia come strumento fondamentale per crescere e creare legami. Attraverso giochi coinvolgenti, letture animate e laboratori creativi, i bambini si sono immersi in storie, che trasmettono l’importanza della collaborazione, della gentilezza e del rispetto reciproco.

“Cominciare una nuova avventura scolastica può suscitare qualche timore” ha commentato la Dirigente scolastica, Simona Sapone. “Ma con il potere della fantasia, – ha concluso- ogni paura si dissolve: basta immaginarsi come protagonisti di un’entusiasmante avventura e il cammino appare subito più semplice”. Gli studenti più grandi hanno assunto il ruolo di “custodi della fantasia”, accompagnando i nuovi arrivati in un viaggio ricco di percorsi colorati, canti e balli. L’accoglienza è stata così molto più che una semplice formalità: è stata l’inizio di un’avventura, un invito ad esplorare un universo fatto di sogni e realtà, che accompagnerà gli alunni per tutto l’anno scolastico.