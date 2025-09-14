Inizia la scuola anche a Lamezia Terme: la lettera di auguri del sindaco agli studenti

“Cari studentesse e studenti, dirigenti scolastici, docenti, personale ATA e famiglie, in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico, desidero porgerVi il mio più sincero augurio per un periodo di intenso e proficuo lavoro. La scuola è l’ambiente primario in cui si gettano le basi per il futuro della nostra società. Lamezia Terme, città in fase di sviluppo e rinnovamento, riconosce in Voi, e in particolare negli studenti, i custodi e gli artefici del nostro presente e del nostro domani”. Comincia così la lettera che il Sindaco di Lamezia Terme Mario Murone ha pubblicato per augurare agli studenti della comunità un buon inizio di anno scolastico.

“Cari studenti, l’impegno nello studio è uno strumento essenziale per la Vostra formazione. Richiede dedizione e perseveranza nell’affrontare sfide e discipline che talvolta potranno apparire complesse. È fondamentale comprendere che ogni sforzo profuso oggi costituisce un investimento diretto nel Vostro futuro e nel futuro della nostra terra. La conoscenza, ben oltre la mera acquisizione di nozioni, rappresenta l’opportunità di sviluppare un pensiero critico e di formare cittadini pienamente consapevoli e preparati”.

“Considerare la scuola non solo come luogo di apprendimento, ma anche come ponte tra le generazioni”

“Vi esorto a considerare la scuola non solo come luogo di apprendimento, ma anche come ponte tra le generazioni. Mantenete vivo l’interesse e l’orgoglio per le nostre tradizioni e la nostra identità culturale. La storia di Lamezia Terme, le nostre radici e i nostri valori costituiscono un patrimonio inestimabile. La comprensione del nostro passato è fondamentale per definire la nostra identità presente e delineare le direzioni future. Accanto all’acquisizione di nuove competenze, coltivate dunque l’apprezzamento per la nostra eredità storica”.

“In un contesto globale che, su più livelli, è inasprito da episodi di violenza fisica e verbale che minacciano il benessere della società, Vi invito a farvi promotori di pace e tolleranza. La scuola deve essere un laboratorio in cui si coltivano il rispetto reciproco, la valorizzazione delle differenze e la costruzione di relazioni collaborative. Il vero arricchimento non si limita alle competenze cognitive, ma si estende alla capacità di dialogo, ascolto e inclusione”.

“Sviluppate il senso della resilienza, quella capacità interiore di affrontare le avversità, di riprendersi dalle difficoltà e di trarre insegnamento dagli errori. La vita, al pari del percorso di studi, presenta ostacoli, e la capacità di superarli costituisce una delle lezioni più significative che potrete acquisire. Infine, Vi sollecito a essere attenti al rispetto delle regole. Esse rappresentano il fondamento del vivere civile, fornendo tutela, orientamento e permettendo lo sviluppo di una società equa e sicura. Rispettarle significa rispettare gli altri e, in ultima analisi, sé stessi”.

“Un ringraziamento doveroso va a Voi, dirigenti scolastici, docenti e personale ATA, per la Vostra infaticabile dedizione. Siete i pilastri del nostro sistema educativo, e il Vostro operato è imprescindibile per formare non solo menti eccellenti, ma anche cittadini coscienti e attivi. Che questo anno scolastico sia foriero di soddisfazioni, scoperte e successi per tutti”.