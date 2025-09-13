Inizia la scuola anche a Caulonia: l’augurio per il nuovo anno da sindaco e presidente del consiglio

In occasione dell’imminente apertura del nuovo anno scolastico il sindaco di Caulonia, Francesco Cagliuso, e la Presidente del Consiglio comunale e delegata alla Pubblica Istruzione, Agnese Panetta, rivolgono un saluto agli studenti, alle famiglie, alla Dirigente scolastica e al personale della scuola di Caulonia. Di seguito la lettera aperta.

“Care Studentesse e cari Studenti, Gentile Dirigente Scolastica, Egregio Personale Docente e Non Docente, Care Famiglie, con vivo entusiasmo rivolgiamo a tutti voi un sincero benvenuto in occasione dell’apertura del nuovo anno scolastico. Dopo un’estate di riposo e di momenti condivisi in famiglia, è tempo di tornare tra i banchi, di riaccendere la curiosità e di rinnovare insieme il percorso di apprendimento che rappresenta il cuore pulsante della nostra comunità. La scuola non è soltanto un luogo di nozioni e competenze: è un laboratorio di idee, uno spazio di crescita umana e civile, un luogo in cui si forgiano i cittadini di domani. A voi, studentesse e studenti, affidiamo l’augurio di coltivare con passione ogni giorno la sete di conoscenza, di guardare oltre l’orizzonte del testo per immaginare il mondo che volete costruire.

Alla Dirigente Scolastica, al personale docente e non docente, diciamo grazie per l’impegno instancabile e per la dedizione con cui ogni giorno accompagnate i nostri giovani nel loro cammino. Il vostro lavoro è fondamentale: la vostra competenza e la vostra attenzione creano quell’ambiente sereno e stimolante in cui ciascuno può esprimere al meglio le proprie potenzialità. Alle famiglie rivolgiamo un ringraziamento speciale per la fiducia che riponete nella scuola e nelle istituzioni. Il sostegno che offrite ai vostri figli, l’ascolto e la collaborazione con docenti e dirigenti sono ingredienti essenziali perché il successo formativo diventi una esperienza condivisa e duratura.

Come Amministrazione comunale, ribadiamo il nostro impegno a garantire strutture sicure, servizi moderni e spazi di aggregazione nei quali consolidare amicizie e sperimentare nuove passioni. Siamo al vostro fianco per promuovere progetti culturali, sportivi e artistici che arricchiscano il percorso scolastico e favoriscano l’inclusione di tutte le diverse sensibilità. Con l’augurio di un anno ricco di soddisfazioni, vi incoraggio a coltivare la creatività, a confrontarvi con spirito critico e a non temere mai le sfide: ogni difficoltà è un’occasione per crescere. Facciamo tesoro di ogni esperienza, sosteniamoci a vicenda e continuiamo a costruire insieme la comunità di Caulonia, fucina di talenti e di speranze. Buon anno scolastico a tutte e a tutti! Un caro saluto, Francesco Cagliuso, Sindaco di Caulonia Agnese Panetta, Presidente del Consiglio Comunale e delegata alla Pubblica Istruzione”.