Influencer USA attacca Schlein: “sue politiche patetiche. PD protegge gli estremisti, lei ebrea e sta con la Palestina”

“Molte persone non lo sanno, ma l’attuale leader del partito di sinistra in Italia è una donna bisessuale che si chiama Elly Schlein, che appare così e ha una relazione con un’altra donna. Lei ha tre cittadinanze. È anche ebrea e ama la Palestina. Scusa… cosa?“. Questo tweet, postato dall’influencer italo-americano Joey Mannarino, conservatore e trumpiano, ha scatenato il caos nella politica italiana. Mannarino ha criticato Elly Schlein, segretario del PD, e le politiche del partito. Di tutta risposta, la sinistra ha chiesto… le scuse della Meloni. Come se il Premier italiano controllasse gli influencer, nemmeno italiani, direttamente quelli USA.

Questo è il livello della politica italiana. E nella polemica Mannarino ci sguazza e rincara la dose. “Il Pd italiano è molto arrabbiato per il fatto che ieri ho twittato sulla loro leader, sostenendo che le sue politiche sono fallimentari ovunque siano state applicate. Lei sarebbe Angela Merkel senza alcun prestigio globale“, ha aggiunto.

Mannarino ha inoltre accusato la deputata europea Ilaria Salis (Avs) di essere “una violenta estremista che sarebbe in prigione se il Pd non le avesse dato un ‘get out of jail free’ card mettendola al Parlamento europeo. Il Pd protegge letteralmente gli estremisti violenti e poi vuole parlare di discorsi d’odio?“.

Mannarino ha criticato le politiche della Schlein e del PD: “con lei l’Italia diventerebbe un Paese di seconda fascia nell’Ue. Macron, Von der Leyen e Merz la dominerebbero. Le frontiere sarebbero completamente aperte. Vuole introdurre la cittadinanza alla nascita in Italia, così ogni clandestino potrebbe avere il proprio bambino e ottenere passaporti italiani. Con le frontiere Ue aperte, sarebbe un disastro. Vuole leggi specifiche contro l’omofobia e l’abilismo, simili a quelle del Regno Unito. Addio libertà di parola. Ha tradito la propria eredità con il suo forte sostegno a Gaza. Come può una persona di origine ebraica stare con Gaza?“.