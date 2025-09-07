Incidente sulla SS106 a Squillace: Fiat 500 si schianta contro il guardrail, quattro giovani feriti

In data odierna, alle ore 7:10 circa, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catanzaro – sede centrale – è intervenuta sulla Strada Statale 106, nel territorio del comune di Squillace, a seguito di un sinistro stradale. Il sinistro ha visto coinvolta una sola autovettura, una Fiat 500, che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo andando a collidere con il guardrail di delimitazione della carreggiata. A bordo del veicolo si trovavano quattro giovani, i quali sono stati affidati al personale sanitario del Servizio di emergenza 118 per le prime cure e il successivo trasferimento presso idonea struttura ospedaliera. L’intervento dei Vigili del Fuoco si è reso necessario per la messa in sicurezza del sito e del veicolo, rimasto incastrato sotto le lamiere del guardrail. Sul posto hanno operato anche i Carabinieri, per gli adempimenti di competenza.