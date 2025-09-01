Un 88enne, Antonio Pluchino, è morto questa mattina in un incidente stradale che si è verificato a Marina di Modica. L’uomo, ex titolare di una scuola guida, si trovava alla guida di una Fiat Punto che si è scontrata con una Peugeot 306, condotta da una donna ragusana di 38 anni. L’uomo è deceduto sul colpo, la donna è stata trasportata all’ospedale Cannizzaro di Catania. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia locale di Modica.
Incidente a Modica, scontro tra due auto: muore un 88enne, grave una donna di 38 anni
La vittima è Antonio Pluchino, ex titolare di una scuola guida. La conducente dell’altra vettura trasferita d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania
