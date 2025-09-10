Incendio Centro Reggio Junior, lo sdegno dei consiglieri di Forza Italia: “episodio gravissimo che offende il lavoro quotidiano”

“L’incendio doloso che ha colpito il Centro Reggio Junior, storica realtà cittadina impegnata da anni nella formazione e nella crescita delle nuove generazioni attraverso lo sport e i suoi valori, rappresenta un episodio gravissimo, che offende il lavoro quotidiano di chi investe tempo, risorse ed energie per costruire percorsi educativi sani. E di fronte a un gesto così brutale, non è possibile restare in silenzio”. È quanto dichiarano in una nota i consiglieri comunali di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria Federico Milia, Antonino Maiolino, Roberto Vizzari, Antonino Zimbalatti e Saverio Anghelone.

“Un attacco alla famiglia Quartullo che da anni guida con passione il centro e che non colpisce solo una struttura, con i suoi operatori e i suoi fruitori, ma una comunità intera. Quello di ieri è un atto che colpisce l’identità sociale e culturale della città, in un luogo che negli anni ha saputo insegnare valori saldi come il senso del sacrificio e dell’impegno attraverso lo sport, a centinaia di giovani” proseguono i consiglieri.

“Nel rivolgere un pensiero alla famiglia Quartullo, colpiti non solo nei beni materiali, ma nella dignità del loro impegno, auspichiamo che al più presto sia fatta piena luce sull’accaduto e siano individuati i responsabili. Mai come in questo momento, ribadiamo il nostro impegno affinché le realtà sane della città non vengano lasciate sole – concludono i consiglieri – occorre una reazione coesa, determinata e concreta, che parta dalle istituzioni e coinvolga tutta la comunità: perché chi colpisce una realtà sportiva ed educativa colpisce innanzitutto il futuro stesso della nostra città”.