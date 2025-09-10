Incendio al Centro Reggio Junior, sdegno e solidarietà da Armando Neri

L’incendio che ha colpito il Centro Reggio Junior, storica realtà cittadina dedita alla crescita educativa e sportiva delle nuove generazioni, suscita forte indignazione anche in casa Lega. Il consigliere comunale e metropolitano Armando Neri, commissario cittadino della Lega Salvini Premier per Reggio Calabria, interviene con parole cariche di rammarico e solidarietà:

“Il rogo che ha distrutto un simbolo di educazione, sport e aggregazione giovanile è un attacco alla nostra comunità intera. Chi semina distruzione prova a colpire non soltanto un luogo, ma un percorso di speranza rivolto interamente alle nuove generazioni, che tuttavia non cederà mai il passo ad azioni vili e delinquenziali. La politica ha il dovere di stare accanto alla famiglia Quartullo, agli operatori e ai giovani, sostenendo con forza la loro attività ed il fondamentale presidio di sport ed educazione che rappresenta il Centro Reggio Junior. Ringrazio le autorità competenti per il loro impegno nella ricerca dei responsabili di questo spregevole atto, con l’auspicio che che vengano presto assicurati alla giustizia”.