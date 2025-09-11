Incendio al Centro Reggio Junior, Malara: “attacco vile allo sport e ai nostri ragazzi, ma non ci faremo intimidire”

“Un attacco vile allo sport e ai nostri ragazzi. Ma non ci faremo intimidire. Quello che è successo al Centro Reggio Junior di Sant’Antonio è semplicemente vergognoso. Un incendio doloso, un atto vile e codardo contro una realtà che ogni giorno accoglie decine di ragazzi che vogliono solo una cosa: giocare a calcio, crescere, divertirsi, stare insieme. Per fortuna i danni sono stati limitati, grazie al pronto intervento. Ma il gesto resta gravissimo. Dare fuoco a una struttura dove lavorano persone perbene, dove si formano i cittadini di domani, è un attacco diretto alla nostra comunità, ai nostri valori, al futuro dei nostri figli”. Così in una nota Antonio Malara, candidato come consigliere regionale nella lista “Noi Moderati”, circoscrizione Sud.

“Chi ha fatto questo deve sapere una cosa: noi non ci facciamo intimidire. Anzi, episodi come questo ci danno ancora più forza. Esprimo la mia piena solidarietà ai dirigenti, agli allenatori, alle famiglie e soprattutto ai giovani calciatori del Centro Reggio Junior. E voglio dirlo chiaramente: da consigliere regionale, mi batterò per garantire più sicurezza, più investimenti nello sport giovanile e più attenzione per chi lavora sul territorio. Lo sport non è solo svago: è educazione, è rispetto, è comunità. E nessun delinquente di quartiere potrà mai spegnere questa luce. Andiamo avanti, a testa alta. Sempre dalla parte della gente perbene”.