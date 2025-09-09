Incendio al Centro Reggio Junior, la solidarietà della Reggina: “speriamo si possa fare luce sull’accaduto”

Anche la Reggina, in una nota ufficiale, “esprime la più sentita solidarietà alla famiglia Quartullo e a tutta la comunità del Centro Reggio Junior, da anni impegnata nella promozione dei valori dello sport e nella crescita di giovani calciatori. Il Club condanna con fermezza ogni forma di violenza e vandalismo, atti che colpiscono non solo le persone direttamente coinvolte, ma l’intero tessuto sociale della città”.

“La speranza è che presto possa essere fatta piena luce sull’accaduto, restituendo serenità e fiducia a chi, con passione e sacrificio, lavora quotidianamente per offrire ai giovani un’opportunità di crescita sportiva e umana. In segno di vicinanza concreta, AS Reggina 1914 si rende disponibile a supportare la società Centro Reggio Junior in questo momento di disagio” si chiude la nota che condanna l’incendio al centro.