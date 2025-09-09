Incendio al Centro Reggio Junior, il gesto di ASC Calabria: devolverà l’incasso di un torneo alla società

“Non si può rimanere silenti dinanzi all’ennesimo gesto imperdonabile, questa volta compiuto nei confronti del Centro Reggio Junior!”. È così che si esprime il Presidente ASC Calabria, Antonio Eraclini, dando voce a tutti i membri della grande famiglia ASC Calabria e Reggio Calabria dinanzi al recente vile accadimento che solo materialmente manda in fumo i lavori ed i sacrifici della famiglia Quartullo, custode dal 1988 del “Centro Reggio Junior”, società sportiva che ha cresciuto intere generazioni di bambini nei campi della chiesa di Sant’Antonio di questa città.

In questa circostanza la solidarietà non sarà solo in termini di sentimento di vicinanza, benché sia la prima a scaldare i cuori di chi subisce in prima persona fatti incresciosi come quello accaduto, ma vero e proprio supporto. Ed infatti, appena ricevuta la notizia dell’incendio che ha colpito la sede amministrativa del Centro Reggio Junior, il Presidente ASC Calabria, Antonio Eraclini, ha convocato tutti i componenti della famiglia ASC per decidere insieme come essere fattivamente al fianco della famiglia Quartullo, ribaltando la progettazione di alcuni imminenti eventi.

Per questo motivo, ASC Calabria, in collaborazione con la US Acli, ha deciso di organizzare il prossimo 19 ottobre il Torneo ASC Goleador presso il centro sportivo del Centro Reggio Junior. Un torneo di calcio femminile under 2013 (8 vs 8) e calcio maschile primi calci 2017 (6 vs 6), del quale tutto l’incasso sarà devoluto alla società reggina ed alla famiglia Quartullo per ripristinare la storica sede e poter proseguire il suo operato in favore dei piccoli atleti, delle famiglie, dello sport e di tutta la città di Reggio Calabria.

Le parole del presidente ASC Calabria

“Basta parole!” afferma il Presidente ASC Calabria. “Bisogna scendere fisicamente in campo, bisogna fare rete, bisogna essere uniti per dare un segnale forte contro quei vili che pensano di poter vincere accanendosi contro i più deboli. Non è così! ASC Calabria dice basta ed è per questo che ha deciso di modificare i propri piani a supporto della famiglia Quartullo e della storica società Centro Reggio Junior. Invitiamo tutta la Comunità a partecipare ed a sostenere quella che ritengo umilmente sia una lodevole iniziativa, che però non può rimanete l’unica. Ringrazio tutti gli appartenenti al Comitato Calabria, per aver immediatamente appoggiato l’iniziativa, rendendomi come sempre fiero di esserne il Presidente. Ancor una volta ASC Calabria ha dimostrato di non essere un comitato che fa solo sport”.

Per informazioni potete recarvi presso la sede ASC Reggio Calabria sita in Via Italo Alaimo 27 di questa città, scrivere a info@ascreggiocalabria.it oppure a piccolepestiasc@gmail.com o anche a segreteriaasccalabria@gmail.com.