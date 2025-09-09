Incendio a Sant’Alessio di Aspromonte: vigili del fuoco sul posto

Un incendio è divampato pochi minuti fa nel territorio di Sant’Alessio di Aspromonte, nel cuore della provincia di Reggio Calabria. Le fiamme, alimentate dalla vegetazione secca, si stanno rapidamente propagando nella zona. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e contenimento del rogo che è divampato proprio a ridosso della strada, la nuova strada che da Gallico porta a Gambarie d’Aspromonte.

Aggiornamento alle ore 11:58

In questi minuti il fuoco sta avanzando prepotentemente arrivando vicino le abitazioni. Le fiamme hanno interessato un vasto costone di e probabilmente interverranno anche i vigili del fuoco con il canadair.