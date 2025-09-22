In un paese della Calabria tornano in scena di giochi di una volta: dalle pietruzze alle noccioline | VIDEO

A Filadelfia, in provincia di Vibo Valentia, l’Associazione Angra organizza i giochi di una volta. Nel video qui di seguito parla una delle organizzatrici, all’interno di un servizio di Graziano Tomarchio per StrettoWeb. “Presso la nostra sede abbiamo allestito una piccola mostra, dove ci sono i giochi di una volta, alcuni prodotti artigianalmente e altri recuperati. Sono giochi particolari, degli anni ’60-’70, o anche prima. Una volta si giocava molto per strada e ai bambini bastava poco per divertirsi. C’era il gioco delle pietruzze, il gioco delle noccioline, la classica campana”.