“In Calabria una gestione dei rifiuti senza regia chiara, servono scelte coraggiose”

“La Calabria continua a pagare il prezzo di una gestione dei rifiuti senza regia chiara e con responsabilità frammentate tra Comuni, aziende e istituzioni”. Lo dichiarano oggi la Fit Cisl Calabria, a firma del Segretario Generale Vincenzo Fausto Pagnotta e del Segretario Regionale con delega Ambiente e Servizi Antonio Sigilli, sottolineando come la situazione stia diventando ormai insostenibile. “Oggi – denunciano Pagnotta e Sigilli – ogni Comune gestisce il servizio in modo autonomo, con criteri diversi, impianti spesso insufficienti e nessun coordinamento centrale. Così i cittadini pagano tariffe elevate per servizi non sempre adeguati, i lavoratori operano in condizioni difficili e l’ambiente rischia danni irreversibili. Interventi tampone o appelli generici al senso civico non bastano più – evidenziano i dirigenti sindacali – servono scelte strutturali, coraggiose e coerenti”.

La piena operatività degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO)

La chiave, secondo la Fit Cisl Calabria, è l’istituzione e la piena operatività degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), ove esistenti: “Solo così sarà possibile passare da un sistema caotico e frammentato a un modello moderno, efficiente e sostenibile”. Il sindacato richiama inoltre l’attenzione sulla formazione e sicurezza dei lavoratori del settore: “È fondamentale investire su organici adeguati, formazione continua e sicurezza sul lavoro, a tutela di chi ogni giorno garantisce igiene ambientale e tutela del territorio”.

La FIT-CISL Calabria sollecita la futura Giunta regionale e l’ANCI Calabria ad assumersi immediatamente le proprie responsabilità, attivando un tavolo permanente di confronto con Comuni, aziende e organizzazioni sindacali. “Occorre un Piano regionale dei rifiuti aggiornato e vincolante, insieme alla piena operatività degli ATO, per arrivare finalmente a un modello unico, stabile ed efficiente di gestione dei servizi” dichiarano Pagnotta e Sigilli.