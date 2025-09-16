Impianto Edison, Santagati (Scilla Mediterranea): “chiediamo che Occhiuto e Tridico si esprimano pubblicamente”

In vista del confronto pubblico sui temi ambientali promosso da Legambiente Calabria per lunedì 29 settembre a Catanzaro, Carmen Santagati, capogruppo del gruppo consiliare Scilla Mediterranea al Comune di Scilla, rivolge un appello pubblico ai presidenti di Legambiente, Anna Parretta e Stefano Ciafani, affinché nell’ambito dell’iniziativa venga chiesto ai candidati alla Presidenza della Regione, Roberto Occhiuto e Pasquale Tridico, di esprimere in modo chiaro e ufficiale le proprie posizioni sull’impianto Edison di Favazzina. “Si tratta di un tema centrale e delicato che riguarda da vicino non solo la comunità di Scilla, ma l’intero equilibrio ambientale e paesaggistico dello Stretto di Messina”, dichiara Santagati. “È doveroso che i futuri aspiranti governatori della Calabria si assumano pubblicamente una responsabilità politica su un’opera che desta forti preoccupazioni tra cittadini, esperti e associazioni ambientaliste”, rimarca.

“Il confronto del 29 settembre rappresenta una preziosa occasione per affrontare questioni concrete legate al futuro della nostra regione. Per questo motivo, chiediamo a Legambiente di inserire l’impianto Edison di Favazzina tra i temi esplicitamente sottoposti all’attenzione dei candidati, nel rispetto del principio di trasparenza e partecipazione democratica che l’associazione stessa promuove da anni. Non possiamo parlare di transizione ecologica senza affrontare il nodo delle infrastrutture energivore e ad alto impatto ambientale in territori fragili come il nostro. Pretendiamo chiarezza, impegni e soprattutto rispetto per la voce delle comunità locali”, conclude la capogruppo di Scilla Mediterranea.