Il senatore Musolino attacca Schifani: “priorità ai giochi di poltrone, non alle emergenze della Sicilia”

“Mentre la Sicilia sprofonda sotto il peso di emergenze non più rinviabili, il presidente della Regione, Renato Schifani, convoca un vertice di maggioranza. Non per discutere della rete sanitaria al collasso, della drammatica siccità che mette in ginocchio i nostri agricoltori o dell’eterna crisi dei rifiuti e dei trasporti. No, la priorità del Presidente è assicurarsi i numeri in aula per la votazione di oggi sul deputato supplente” lo dichiara in una nota il senatore di Italia Viva, Dafne Musolino.

“Siamo di fronte a un mero gioco di poltrone. Una legge che non serve ai siciliani ma solo alla politica, creando 12 indennità in più a carico dei cittadini per garantire prebende ai primi dei non eletti. Un’operazione massimamente clientelare, la cui utilità resta un mistero. A chi serve, nel concreto, un deputato supplente se non a chi deve sistemare qualche alleato?” sottolinea.

“La votazione, che si svolgerà a voto palese, riguarda una modifica statutaria richiesta per un’iniziativa legislativa partita dal Senato e che dovrà poi tornare a Roma. Mi attendo che le forze di opposizione si schierino compatte con fermezza a contro una legge della quale la Sicilia non ha alcun bisogno e che rappresenta solo un costo aggiuntivo e un favore alla politica”.