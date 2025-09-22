Il Regno Unito riconosce la Palestina, la vignetta del Times: Hamas ringrazia

Nella giornata di ieri, il Regno Unito, il Canada e l’Australia si sono uniti alla lista dei Paesi che formalmente riconoscono la Palestina. Una scelta fortemente condannata da Israele poichè contribuisce a dare solidità internazionale alla Palestina e, di riflesso, all’organizzazione terroristica Hamas che già con la sua propaganda ha fatto breccia anche in Occidente ottenendo un forte consenso.

Il “Times” britannico, commentando la presa di posizione del Primo Ministro Starmer, ha pubblicato una vignetta di Peter Brookes abbastanza esplicativa. Nel disegno è raffigurato lo stesso Starmer che marcia con la bandiera della Palestina, dietro di lui un guerrigliero di Hamas con la bandiera del Regno Unito fra le mani insanguinate, e la scritta “Thank You“. Il messaggio è chiaro: i terroristi ringraziano.

