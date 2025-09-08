Il prof. Bruno Sergio Sergi insignito del titolo di “Honorary Professor” all’Unissula (Indonesia): premiate le ricerche scientifiche sull’economia dei Paesi emergenti

In una cerimonia tenutasi presso il campus dell’Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) nella giornata odierna, lunedì 8 settembre, il prof. Bruno Sergio Sergi, noto economista di Reggio Calabria che insegna all’Università di Messina e nel prestigioso ateneo statunitense di Harvard, ha ricevuto il prestigioso titolo di “Honorary Professor”. Questo riconoscimento celebra i suoi contributi nel campo dell’economia dei paesi emergenti e il suo costante impegno nel promuovere la collaborazione accademica tra l’Indonesia e la comunità scientifica internazionale.

Alla cerimonia hanno preso parte illustri membri del corpo accademico e rappresentanti provenienti da altre università. Nel suo discorso di ringraziamento, il Professor Sergi ha espresso profonda gratitudine per l’onorificenza, sottolineando l’importanza dello scambio di conoscenze oltre i confini nazionali, il ruolo centrale della ricerca nell’affrontare le sfide globali e del potere delle partnership accademiche nel costruire un futuro migliore. L’Università assegna il titolo di Professore Onorario a personalità che si sono distinte per risultati straordinari nei rispettivi ambiti e per il loro contributo significativo all’istruzione, alla ricerca e alla società.