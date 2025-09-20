“Il Piccolo Principe” nei cieli di Reggio Calabria, presentato lo spettacolo dei droni: giorno, orario e novità sulla durata | FOTO e INTERVISTE

Oggi pomeriggio, a Palazzo San Giorgio, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione de “Il Piccolo Principe – A celestial Voyage”, lo spettacolo coi 1.000 droni luminosi che sorvoleranno lo Stretto. L’evento si terrà domani sera, domenica 21 settembre, alle ore 21.30, e durerà 22 minuti. Nel corso della conferenza stampa odierna, alla presenza dell’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria e della società che realizzerà lo spettacolo, sono stati svelati gli ultimi dettagli, tra cui i particolari tecnici e artistici dello stesso.

“Siamo contenti di ritornare a Reggio Calabria con i droni del Piccolo Principe. E’ un’opera famosissima, ci saranno anche musiche inedite composte per l’occasione. L’idea di quest’opera nasce nell’ottica di non realizzare solo punti nel cielo, ma veri e propri racconti. La società con la quale collaboriamo è francese e quindi era particolarmente legata a quest’opera”, ha rivelato a margine della presentazione Luca Toscano, di Artech of Italy, la società che si occuperà dello spettacolo. Lo stesso ha rivelato che lo show durerà 20 minuti, fatto non scontato per uno spettacolo di droni, che solitamente dura 12 minuti, come accaduto nelle ultime festività natalizie.

L’assessore Carmelo Romeo ha svelato poi alcuni dettagli: “già a Natale l’evento ha accolto centinaia di turisti, estasiati. Quest’anno lo riproponiamo con delle novità importanti: non durerà 10 ma 20 minuti, non saranno 500 ma 1.000 i droni. Oltre lo spettacolo nel cielo ci sarà una narrazione”.