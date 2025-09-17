Il Papa risponde alla Russia: “Nato non ha cominciato guerra”. E su Gaza…

Pesanti accuse dal Cremlino contro la Nato, considerata da Mosca “in guerra con la Russia“. Sulla questione è intervenuto Papa Leone XIV, dichiarando: “la Nato non ha cominciato nessuna guerra, i polacchi sono preoccupati perché sentono che il loro spazio aereo è stato invaso, è una situazione molto tesa. La preoccupazione è tanta“. Il Pontefice è tornato anche sullo sconfinamento dei droni russi nello spazio aereo polacco avvenuto nei giorni scorsi.

Leone XIV si è brevemente soffermato anche sulla guerra tra Israele e Hamas. Per Gaza “bisogna veramente cercare un’altra soluzione. Tanti – ha detto – non hanno dove andare e quindi è una preoccupazione, ho parlato anche con i nostri lì, col parroco, loro per adesso vogliono restare, ancora resistono ma bisogna veramente cercare un’altra soluzione“.