Il Palermo si prepara alla Coppa Italia a Udine, Inzaghi: “momento bellissimo. Domani cambierò un po’. E su Bereszyński…”

L’allenatore rosanero Pippo Inzaghi è tornato a parlare alla stampa alla vigilia di Udinese-Palermo di domani, match di Coppa Italia. Dopo il colpaccio estivo a Cremona (squadra che tra l’altro non ha ancora perso dopo quattro partite di Serie A, ritrovandosi a 8 punti), i siciliani vanno in Friuli per tentare un’altra impresa, che gli regalerebbe poi la sfida alla Juventus. “Avremmo voluto goderci un po’ di più l’ultima vittoria, ma è comunque una cosa bellissima andare in un bellissimo stadio di Serie A per giocarsi la sfida con la Juve. E’ un bel momento. Servirà la classica partita perfetta, ma siamo consci delle nostre possibilità” ha detto il tecnico in conferenza stampa.

“E’ positivo il fatto che potrò dar spazio a chi è stato impiegato meno: giocheremo ogni tre giorni, abbiamo bisogno di tutti. Cambierò 6-7 elementi, la nostra è una squadra forte in ogni singolo. E’ dal primo giorno che questa squadra lavora bene, dà tutta se stessa, c’è attitudine al lavoro, ma arriveranno i momenti difficili. La cosa più bella sia che dopo quattro partite hanno giocato tutti, a parte Vasic. L’arrivo di Bereszyński? Sono contento, eravamo in 19, la società ha fatto uno sforzo, è arrivato un capitano che può fare il braccetto, il quinto. E poi lui sa come si vince” ha aggiunto.

I convocati

Di seguito i convocati per la partita di domani:

3 Augello

5 Palumbo

6 Gomes

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

11 Gyasi

14 Vasic

15 Nicolosi

17 Giovane

18 Avena

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

30 Avella

31 Corona

32 Ceccaroni

66 Joronen

72 Veroli

77 Pizzuto

Assenti Mattia Bani, Bartosz Bereszyński e Salim Diakité, che nella giornata di domani svolgeranno un allenamento differenziato al Palermo CFA.