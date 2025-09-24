Il ministro Calderone a Reggio Calabria: “sul lavoro momento di grande crescita, questa terra può attrarre investimenti e valorizzare i suoi talenti” | FOTO e INTERVISTE

Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, ha fatto tappa oggi nella sede di Arpal Calabria a Reggio. L’incontro è stato l’occasione per un confronto diretto con i vertici dell’Agenzia regionale e con le strutture territoriali, con l’obiettivo di fare il punto sull’applicazione degli strumenti innovativi messi a disposizione dal ministero per i centri per l’impiego. L’attenzione è rivolta al rafforzamento delle politiche attive del lavoro, considerate una leva strategica per sostenere l’occupazione e migliorare i servizi offerti ai cittadini.

“Una visita utile a far proseguire il dialogo tra il ministero e gli enti territoriali, che lavorano in stretta sinergia per offrire servizi sempre più efficaci a chi è in cerca di lavoro, in particolare ai giovani“, ha affermato il ministro Calderone a margine della visita.

“In questi anni – aggiunge Calderone – abbiamo lavorando seguendo alcune direttrici strategiche a partire dall’orientamento e con un investimento in formazione professionale attraverso il sistema duale. Una scelta che si è rivelata giusta, al punto da aver raggiunto il target complessivo PNRR con un anno di anticipo. Al centro della nostra azione ovviamente c’è l’innovazione, con la creazione di strumenti a supporto dell’orientamento, della formazione delle competenze digitali e dell’avvicinamento tra domanda e offerta di lavoro. L’esperienza di AppLI, il progetto Edo per i disoccupati del Programma Gol, la piattaforma Siisl e la circolarità delle informazioni e delle iniziative per le politiche attive attraverso la community PalCO sono un esempio della sinergia necessaria in un sistema istituzionale multilivello come il nostro”. “I dati sull’occupazione in Calabria – ha continuato il ministro – sono in netto miglioramento, ma c’è ovviamente ancora tantissimo da fare per superare limiti strutturali antichi, che oggi diventano opportunità inedite per un territorio che può attirare investimenti puntando sulla disponibilità di talenti e di capitale umano. Il confronto di oggi in Arpal si è concentrato proprio sulle ulteriori aree di sviluppo per accompagnare i cittadini in un mondo del lavoro in costante e veloce evoluzione”.

Calderone: “salario passa da valorizzazione contrattazione”

“Certamente accettiamo la delega sul salario minimo e nei profili di delega costruiremo quello che è il percorso di attuazione che deve passare dalla valorizzazione del nostro sistema di contrattazione collettiva nazionale. L’Italia è il Paese che ha la struttura di relazioni industriali più solida e più efficace d’Europa ed è una tradizione molto antica. Nell’ambito di questo la nostra attenzione è al lavoro a tutto tondo, quindi anche alla componente del salario. Il nostro obiettivo è sostenere anche economicamente i rinnovi contrattuali e che possano risolversi in tempi brevi“. Così il ministro del lavoro Marina Calderone.

“Ecco – ha aggiunto il ministro, oggi a Reggio Calabria per una iniziativa di Fratelli d’Italia in vista delle prossime regionali calabresi – su quello stiamo lavorando. Lavoriamo anche nell’ottica della prossima manovra di bilancio. Certamente il nostro obiettivo è quello di avere lavoro sicuro, lavoro stabile e lavoro che in prospettiva costruisca nuovo lavoro“.

Calderone: “AppLi strumento per portare al lavoro giovani Neet”

AppLi, il nuovo web coach del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che ha lo scopo di accompagnare i giovani Neet nella fase di attivazione o riattivazione al lavoro “per noi è un progetto importantissimo che fa parte della nostra campagna e soprattutto della nostra strategia per coinvolgere e portare al lavoro e all’attivazione i giovani Neet“. Lo ha detto la ministro del Lavoro Marina Calderone, oggi a Reggio Calabria per una iniziativa elettorale di Fdi in vista delle regionali in Calabria, parlando con i giornalisti.

“E’ una misura importante – ha aggiunto – in un momento in cui il mondo del lavoro ci sta dando sicuramente delle soddisfazioni perché oggi abbiamo il tasso di occupati più alto di sempre, abbiamo la percentuale di disoccupazione più bassa”. “I ragazzi tra i 18 e i 35 anni di età – ha detto Calderone – che vogliono sperimentare un assistente virtuale che ha a bordo l’intelligenza artificiale, che colloquia con loro e che li mette nelle condizioni di comprendere i loro talenti, le loro aspirazioni, quale percorso di formazione e soprattutto quali opportunità di lavoro ci sono, possono sperimentare Appli con un click che è quello al sito del ministero del Lavoro e delle politiche sociali. E poi saranno accompagnati in un mondo che parla certamente di intelligenza artificiale generativa, ma parla di un’intelligenza artificiale al servizio dell’uomo, che in questo caso serve ai giovani veramente per fare la differenza“.

Calderone: “occupazione in crescita, bene la Calabria”

“Da ottobre del 2022 a oggi abbiamo recuperato due punti e mezzo di disoccupazione. Ma soprattutto, e mi piace sottolinearlo, i giovani e le donne sono oggi molto più attivi e molto più presenti nel mondo del lavoro. Un dato nazionale che è collegato alla Calabria che, tra le regioni del Sud, è sicuramente quella che ha le performance migliori“. Lo ha detto il ministro del Lavoro Marina Calderone, oggi a Reggio Calabria.

“Cresce l’occupazione in Calabria in dato generale – ha aggiunto – cresce l’occupazione giovanile e l’occupazione delle donne ancora di più di quella dei giovani. Mi pare di poter dire che la fine della stagione dei sussidi abbia portato una giusta attenzione e una caratterizzazione sul lavoro che è poi l’elemento importante perché poi costruisce certamente anche il benessere e il progresso dei territori”.

Calderone: “dal governo un miliardo per l’autoimpiego”

“Dal 15 di ottobre sarà operativa la piattaforma che il ministero del Lavoro gestisce insieme a Invitalia per la promozione dell’autoimpiego e dell’autoimprenditorialità. Il governo mette a disposizione un miliardo di euro su questo percorso, per costruire nuova impresa giovanile, nuovi studi professionali, nuove società tra professionisti, per dare ai giovani che vogliono mettersi in gioco anche sul fronte del lavoro autonomo, l’opportunità di farlo anche creando delle startup innovative che noi accompagneremo anche con dei supporti formativi e di tutoraggio che siano ad hoc“. A dirlo il ministro del Lavoro, Marina Calderone.