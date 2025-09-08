Il messinese Antonio Passalacqua è campione del Mondo di Tiro al Volo

La Città di Messina celebra un trionfo straordinario: Antonio Passalacqua, atleta messinese del Tiro al Volo Castanea, si è laureato Campione del Mondo nella specialità Elica, imponendosi con determinazione e talento al 35° Campionato Mondiale di Elica svoltosi a Ghedi. Un risultato eccezionale che porta Messina sul tetto del mondo, confermando come lo sport, con sacrificio e passione, possa condurre a traguardi altissimi.

“Antonio rappresenta un esempio per tutti i nostri giovani: dedizione, disciplina e amore per lo sport sono i valori che hanno reso possibile questo successo. A nome dell’Amministrazione Comunale rivolgo ad Antonio le più vive congratulazioni per questo prestigioso titolo, che rende onore alla nostra città e a tutta l’Italia. Ti aspetto a Palazzo Zanca per festeggiare insieme“, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile.