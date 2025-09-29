“Il Governo regala soldi agli alleati mentre i calabresi sono tra i più poveri d’Europa”: Orrico (M5S) accusa e chiama in causa Occhiuto

“L’inchiesta di Domani svela uno spettacolo indecoroso: il ministero dell’Università avrebbe erogato somme significative ad associazioni vicine a Galati, vicesegretario nazionale e coordinatore regionale del partito di Maurizio Lupi “Noi Moderati” che qui in Calabria sta conducendo una campagna elettorale molto attiva a sostegno di Roberto Occhiuto e che in passato aveva fatto discutere per l’utilizzo di risorse pubbliche in organismi analoghi”. Così, in una nota, il deputato del Movimento Cinque Stelle Anna Laura Orrico.

“Quindi, mentre i calabresi vivono nella regione più povera d’Europa, grazie anche ad Occhiuto, il governo di Giorgia Meloni dispensa denari agli amici ed agli alleati come se piovessero. Occhiuto, al momento, su tutto questo tace perché forse è in comprensibile imbarazzo. Il 5 e 6 ottobre i calabresi hanno l’occasione di spezzare questo sistema e dire basta a questo modo di intendere la politica e la cosa pubblica scegliendo Pasquale Tridico come presidente”.