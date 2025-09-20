Il futuro del Messina appeso a un filo, Di Renzo: “90 giorni per un nuovo acquirente”. Ma il 5 ottobre…

Lunedì 15 settembre il Tribunale di Messina ha dichiarato la liquidazione giudiziale dell’ACR Messina nominando l’avvocato Maria Di Renzo come curatore. La grave situazione economica in cui versa il club peloritano avrebbe impedito il prosieguo del campionato imponendo il ritiro a stagione in corso, se non fosse stato per l’aiuto di alcuni sponsor che hanno consentito alla squadra di proseguire, almeno, per le prossime giornate.

Nella mattinata odierna, sabato 20 settembre, il Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca ha ospitato una conferenza stampa tenuta dallo stesso avvocato De Renzo per far luce su quanto sta accadendo intorno al club giallorosso.

Il futuro è appeso a un filo, è inutile girarci intorno. Serve una nuova priorità e alla svelta. Sono in corso valutazioni con potenziali investitori ed è stato chiesto un rinvio per approfondire le trattative: il no della Lega rischia di complicare i piani. Per ora si va avanti con il supporto di sponsor e Cooperativa. Le prossime settimane, dentro e fuori dal campo, saranno decisive per capire se la stagione del Messina proseguirà fino al termine o terminerà anzitempo.

“L’esercizio provvisorio fino al 5 ottobre è finalizzato a vagliare e verificare la bontà di questi imprenditori interessati. – ha dichiarato Di Renzo – In corso d’opera, se le proposte saranno serie, capiremo se si può arrivare fino alla fine del campionato o se saremo costretti a fermarci. C’è bisogno dell’aiuto di tutti. È importante il sostegno non soltanto della squadra, dalla quale mi sono recata questa mattina per parlare con i calciatori, ma anche di tutta la tifoseria. L’affluenza allo stadio sarà un valore aggiunto nelle valutazioni che faranno i potenziali acquirenti“.

“Il sindaco ci sta assistendo in tutti i modi possibili per supportare questo esercizio provvisorio, che richiede spese elevate e potrebbe durare novanta giorni, fino all’asta. Chi acquista una squadra di calcio posta in stato di liquidazione giudiziale per ottenere l’assegnazione del titolo sportivo deve garantire anche il pagamento dei debiti sportivi. Dunque sta a me definire l’ammontare, senza fare affidamento alla sola contabilità. Ho chiesto alla Federazione la cifra in modo da dare una informazione certa agli eventuali investitori, al momento non siamo però in grado di avere questa risposta. Dobbiamo capire inoltre se occorre pagare soltanto gli stipendi di giugno ai tesserati o anche i contributi fiscali e previdenziali“.

“Se ci sono stati approcci importanti? Se è stato avviato l’esercizio provvisorio, per me un lavoro enorme, una ragione c’è: significa che le trattative le ho considerate valide ma per chiunque voglia investire conoscere il debito sportivo è fondamentale. Fino a quando non avremo risposta a questa domanda non possiamo parlarne. Anche per rispetto alla città e ai tifosi ho ritenuto opportuno tentare di salvare il Messina: faremo una corsa contro il tempo per capire se la volontà di investire è seria e reale“.

L’avvocato Di Renzo ha incontrato la squadra: “li ho motivati a giocare bene e ho chiarito loro che è un mio tentativo di salvare la squadra. Ho detto di dare il massimo, recuperando la forte penalizzazione per incoraggiare gli investitori. Noi garantiamo la prosecuzione fino al 5 ottobre, il periodo successivo è subordinato alle trattative“.