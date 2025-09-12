Il Crotone scappa, ma non ci mette troppa… Potenza: al “Viviani” è “pranzo a sacco”: finisce 3-3

Poca potenza o troppo Potenza? Il Crotone scappa, ma alla fine esce dal “Viviani” con un punto: pirotecnico 3-3 in Basilicata per i pitagorici. Doppio vantaggio a metà primo tempo, con Gomez e Zunno che la portano sullo 0-2, ma D’Auria riapre tutto a ridosso dell’intervallo. Doppietta di Gomez ad avvio ripresa e gara chiusa, anzi no: ancora D’Auria al 53′, e poi Novella al 72′, permettono ai locali di raggiungere gli ospiti, all’interno di una gara spettacolare ma con difese ballerine. O, per dirla alla Adani, “pranzo a sacco” e “gita scolastica”.

Risultati Serie C Girone C, 4ª giornata

Venerdì 12 settembre

Ore 20:30

Foggia – Latina 1-1

Monopoli – Audace Cerignola 2-0

Potenza – Crotone 3-3

Sabato 13 settembre

Ore 17:30

Picerno – Casarano

Siracusa – Benevento

Domenica 14 settembre

Ore 15:00

Atalanta U23 – Altamura

Cosenza – Catania

Ore 17:30

Trapani – Casertana

Ore 20:30

Salernitana – Sorrento

Lunedì 15 settembre

Ore 20:30

Cavese – Giugliano

Classifica Serie C Girone C

Catania 9* Monopoli 7 Benevento 6* Salernitana 6** Casertana 6* Audace Cerignola 5 Picerno 5* Crotone 5 Potenza 5 Giugliano 4* Casarano 4* Foggia 4 Latina 4 Altamura 3* Atalanta U23 3** Cosenza 2* Cavese 1* Sorrento 1* Siracusa 0* Trapani -1 (-8)*

*Una partita in meno

**Due partite in meno

Prossimo turno Serie C girone C, 5ª giornata

Sabato 20 settembre

Ore 17:30

Audace Cerignola – Foggia

Casertana – Cosenza

Catania – Sorrento

Crotone – Siracusa

Latina – Monopoli

Domenica 21 settembre

Ore 15:00

Altamura – Trapani

Casarano – Cavese

Ore 17:00

Benevento – Atalanta U23

Ore 17:30

Giugliano – Salernitana

Potenza – Picerno