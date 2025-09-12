Il Crotone scappa, ma non ci mette troppa… Potenza: al “Viviani” è “pranzo a sacco”: finisce 3-3

Il Crotone scappa, ma alla fine esce dal "Viviani" con un punto: pirotecnico 3-3 in Basilicata per i pitagorici

Poca potenza o troppo Potenza? Il Crotone scappa, ma alla fine esce dal “Viviani” con un punto: pirotecnico 3-3 in Basilicata per i pitagorici. Doppio vantaggio a metà primo tempo, con Gomez e Zunno che la portano sullo 0-2, ma D’Auria riapre tutto a ridosso dell’intervallo. Doppietta di Gomez ad avvio ripresa e gara chiusa, anzi no: ancora D’Auria al 53′, e poi Novella al 72′, permettono ai locali di raggiungere gli ospiti, all’interno di una gara spettacolare ma con difese ballerine. O, per dirla alla Adani, “pranzo a sacco” e “gita scolastica”.

Risultati Serie C Girone C, 4ª giornata

Venerdì 12 settembre

Ore 20:30 
Foggia – Latina 1-1
Monopoli – Audace Cerignola 2-0
Potenza – Crotone 3-3

Sabato 13 settembre

Ore 17:30
Picerno – Casarano
Siracusa – Benevento

Domenica 14 settembre

Ore 15:00
Atalanta U23 – Altamura
Cosenza – Catania

Ore 17:30
Trapani – Casertana

Ore 20:30
Salernitana – Sorrento

Lunedì 15 settembre

Ore 20:30
Cavese – Giugliano

Classifica Serie C Girone C

  1. Catania 9*
  2. Monopoli 7
  3. Benevento 6*
  4. Salernitana 6**
  5. Casertana 6*
  6. Audace Cerignola 5
  7. Picerno 5*
  8. Crotone 5
  9. Potenza 5
  10. Giugliano 4*
  11. Casarano 4*
  12. Foggia 4
  13. Latina 4
  14. Altamura 3*
  15. Atalanta U23 3**
  16. Cosenza 2*
  17. Cavese 1*
  18. Sorrento 1*
  19. Siracusa 0*
  20. Trapani -1 (-8)*

*Una partita in meno
**Due partite in meno

Prossimo turno Serie C girone C, 5ª giornata

Sabato 20 settembre

Ore 17:30
Audace Cerignola – Foggia
Casertana – Cosenza
Catania – Sorrento
Crotone – Siracusa
Latina – Monopoli

Domenica 21 settembre

Ore 15:00
Altamura – Trapani
Casarano – Cavese

Ore 17:00
Benevento – Atalanta U23

Ore 17:30
Giugliano – Salernitana
Potenza – Picerno

