Il Crotone scappa, ma non ci mette troppa… Potenza: al “Viviani” è “pranzo a sacco”: finisce 3-3

Poca potenza o troppo Potenza? Il Crotone scappa, ma alla fine esce dal “Viviani” con un punto: pirotecnico 3-3 in Basilicata per i pitagorici. Doppio vantaggio a metà primo tempo, con Gomez e Zunno che la portano sullo 0-2, ma D’Auria riapre tutto a ridosso dell’intervallo. Doppietta di Gomez ad avvio ripresa e gara chiusa, anzi no: ancora D’Auria al 53′, e poi Novella al 72′, permettono ai locali di raggiungere gli ospiti, all’interno di una gara spettacolare ma con difese ballerine. O, per dirla alla Adani, “pranzo a sacco” e “gita scolastica”.
Risultati Serie C Girone C, 4ª giornata
Venerdì 12 settembre
Ore 20:30
Foggia – Latina 1-1
Monopoli – Audace Cerignola 2-0
Potenza – Crotone 3-3
Sabato 13 settembre
Ore 17:30
Picerno – Casarano
Siracusa – Benevento
Domenica 14 settembre
Ore 15:00
Atalanta U23 – Altamura
Cosenza – Catania
Ore 17:30
Trapani – Casertana
Ore 20:30
Salernitana – Sorrento
Lunedì 15 settembre
Ore 20:30
Cavese – Giugliano
Classifica Serie C Girone C
- Catania 9*
- Monopoli 7
- Benevento 6*
- Salernitana 6**
- Casertana 6*
- Audace Cerignola 5
- Picerno 5*
- Crotone 5
- Potenza 5
- Giugliano 4*
- Casarano 4*
- Foggia 4
- Latina 4
- Altamura 3*
- Atalanta U23 3**
- Cosenza 2*
- Cavese 1*
- Sorrento 1*
- Siracusa 0*
- Trapani -1 (-8)*
*Una partita in meno
**Due partite in meno
Prossimo turno Serie C girone C, 5ª giornata
Sabato 20 settembre
Ore 17:30
Audace Cerignola – Foggia
Casertana – Cosenza
Catania – Sorrento
Crotone – Siracusa
Latina – Monopoli
Domenica 21 settembre
Ore 15:00
Altamura – Trapani
Casarano – Cavese
Ore 17:00
Benevento – Atalanta U23
Ore 17:30
Giugliano – Salernitana
Potenza – Picerno