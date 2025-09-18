Il Cosenza riapre le Curve e annuncia i prezzi degli abbonamenti, ma la contestazione continua

Dopo averle lasciate chiuse in queste prime settimane di campionato, alimentando quel clima di contestazione infinito, il Cosenza ha annunciato la riapertura delle Curve dello stadio “San Vito-Marulla”, ufficializzando i prezzi dei nuovi abbonamenti e quelli per la sfida contro il Giugliano.

Questa la tabella dei prezzi.

Abbonamento:

Nuovo abbonato 130€

Vecchio abbonato 100€

Nuovo abbonamento donna, under18, over64, forze dell’ordine 70€

Vecchio abbonamento donne 50€

*Abbonamento Lupacchiotto 10€

Biglietto singola partita contro il Giugliano

Intero 10€

Donne, under18, over 64, forze dell’ordine 7€

*Lupacchiotto 2€

*lupacchiotto dai 7 ai 16 anni

**dai 0 ai 6 anni ingresso gratuito

Incontro Gualtieri-ultrà, ma…

Nei giorni scorsi, a sorpresa, la società bruzia ha annunciato l’ingresso dell’ex Crotone Gualtieri, che ricoprirà la carica di Direttore Generale. Profilo di alto spessore, ha incontrato i gruppi ultrà provando a ricucire quello che è un rapporto di fortissima contestazione. Nonostante le buone volontà dell’ex presidente pitagorico, i tifosi hanno ribadito le proprie posizioni: fino a che ci sarà Guarascio, protesteranno, disertando lo stadio e contestando.